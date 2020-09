Veiligheidsberaad tevreden met strengere coronamaatregelen

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Het Veiligheidsberaad is tevreden met de koers die het kabinet de komende weken gaat varen in de aanpak van het coronavirus. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls maandagavond laten weten.

Het Veiligheidsberaad is de overkoepelende organisatie van de 25 Veiligheidsregio’s waarvan Groningen er één is. Volgens Bruls zijn de regio’s het eensgezind eens met de maatregelen die nu genomen zijn. “Ik zeg niet dat we blij zijn met de maatregelen”, zegt Bruls op NPO Radio 1. “Sommige maatregelen zijn zeer ingrijpend en ook echt pijnlijk. Bij ons was er echter vooral eensgezindheid. De cijfers gaan de laatste dagen zo knalhard in de verkeerde richting.”

Bruls laat weten dat hij afgelopen vrijdag niet gedacht had dat er drie dagen later al een nieuw pakket landelijke maatregelen op tafel zou liggen. “Ik had rekening gehouden met maatregelen voor de regio Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ik voorspel dat we nog wel meer van dit soort ups en downs zullen hebben. Het kan zomaar zijn dat we in december weer in de beugels moeten stappen.”

Premier Mark Rutte (VVD) maakte maandagavond op een persconferentie bekend dat er vanaf dinsdagavond 18.00 uur een nieuw pakket coronamaatregelen gaan gelden. Deze regels treffen onder andere de horeca en de sport. Daarnaast wordt aan mensen gevraagd om weer volledig thuis te gaan werken. Lees meer over de maatregelen in dit artikel.