“Veel regen in de nacht naar zaterdag, ook op zondag buien”

nieuws

We zijn de komende dagen nog niet van de regen af. In de nacht naar zaterdag zou er wel eens veel regen kunnen vallen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag zijn er perioden met zon en ontstaan er een aantal wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft overwegend of wellicht wel helemaal droog. Bij een matige westenwind, windkracht 3, wordt het 20 of 21 graden. In de nacht naar zaterdag trekken buien over waarbij er perioden zijn met veel regen. De minimumtemperatuur komt uit op zo’n 11 graden.”

“Zaterdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog, de temperatuur komt bij een matige westelijke wind uit op 18 graden. Zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, waarbij het dan 16 of 17 graden wordt.”