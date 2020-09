Veel politie aanwezig in Stad voorafgaand aan oefenwedstrijd tegen Bielefeld

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de binnenstad van Groningen is zondagmiddag veel politie aanwezig. De aanwezigheid heeft te maken met de oefenwedstrijd die FC Groningen zondagmiddag speelt tegen de Bundesliga-club Arminia Bielefeld.

“De sfeer is rustig en gemoedelijk”, vertelt incidentfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl rond 13.30 uur. “Het enige dat afwijkt van een gewone zondagmiddag is dat er opvallend veel politie aanwezig is.” De fotograaf ziet verschillende politiemensen en -auto’s op de Grote Markt staan, en ook zijn er agenten aanwezig op het Hereplein.

Zaterdagavond ontstonden er voetbalrellen in de Ellebogenbuurt. Rond 20.00 uur gingen supporters van Bielefeld op de vuist met fans van FC Groningen. Over en weer werden rake klappen uitgedeeld, waarbij er gegooid werd met terrasmeubilair en fietsen. Niemand raakte gewond en ook werd er niemand aangehouden. Vanwege de rellen geldt er sinds zaterdagavond een noodbevel. Die zou aanvankelijk alleen voor de zondag gelden maar werd door de gemeente Groningen naar voren gehaald. Het noodbevel houdt in dat supporters van de Duitse club niet welkom zijn in de Martinistad en dat ze door de politie uit de stad kunnen worden gezet.

De oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld begint om 14.30 uur en zal via een liveblog op deze website te volgen zijn.