Veel minder inbraken in Groningen tijdens corona

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Van maart tot en met augustus vonden in de gemeente Groningen 227 inbraken plaats. Dat is ruim 40 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook in de provincie Groningen nam het aantal inbraken met 40 procent af. In heel Nederland liep het percentage met 18 procent terug. ent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van de meest recente politiedata.

De meeste inbraken binnen de provincie vonden plaats in Groningen (227), Midden-Groningen (40) en Stadskanaal (28). De gemeenten in de provincie Groningen waar juist het minst vaak werd ingebroken zijn Pekela (3), Appingedam (4) en Loppersum (5).

Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie.