Veel Groningers voor dragen mondkapje op drukke plekken

Een groot deel van de Groningers lijkt voor het dragen van mondkapjes op drukke plekken om het coronavirus terug te dringen.

In Groningen loopt het aantal besmettingen snel op en hoort daarom bij de zorgelijke gebieden in Nederland.

Het is niet bewezen dat mondkapjes daadwerkelijk helpen. Maar in een land als Duitsland, waar op veel plekken mondkapjes gedragen moeten worden, stijgt het aantal besmettingen veel minder snel dan in Nederland.

OOG ging de straat op om de Groningers om hun menig te vragen.