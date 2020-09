Veel eenzijdige ongevallen met oudere fietsers

nieuws

Bijna een derde van de fietsers en bromfietsers die gewond raken bij een ongeval in de provincie Groningen is 70 jaar of ouder. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG en de provincie.

Daarnaast zijn er relatief veel ongevallen met bromfietsen of (snor)scooters onder 16- en 17-jarigen. In de provincie Groningen belandden tussen 2014 en 2018 in totaal 1559 voetgangers, fietsers, en bromfietsers door een ongeval in een ziekenhuis. Van deze ongevallen vond 85 procent plaats binnen de bebouwde kom en in de stad Groningen.

In de hele provincie kwamen ongevallen met de fiets (75%) het vaakst voor. Daarna volgden voetgangers (12%) en snorscooters (10%). Bij 59% van alle ongevallen was geen andere weggebruiker betrokken. De belangrijkste oorzaken zijn: geen voorrang verlenen (14%), alcohol- of drugsgebruik (11%), de fiets of scooter niet onder controle hebben (9%) of een aanrijding met een andere weggebruiker (9%).

Zestig-plussers zijn relatief vaak betrokken bij een eenzijdig ongeval, waarbij ze ernstig gewond raken. Een licht ongeval kan bij hen al ernstige verwondingen opleveren. Jongeren lopen vaker meerdere verwondingen op, maar die zijn dan vaak minder ernstig. Onder 16- en 17-jarigen komen wel veel ongevallen met (snor)scooters of brommers voor. Dit levert vaak hoofdletsel op.

De provincie Groningen komt in oktober met een nieuw Uitvoeringsprogramma Fiets, waarin concrete maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers voor de komende jaren worden voorgesteld. Het gaat zowel om verbetering van de infrastructuur als om educatie via VerkeerswijzerGroningen.