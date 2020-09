Van inbraak verdachte Stadjer met buit opgepakt in Assen

nieuws

Foto: Politie Noord-Drenthe

De politie in Assen heeft, in de nacht van dinsdag op woensdag, een 20-jarige man uit de stad Groningen aangehouden aan de Hoofdvaartweg in Assen. Samen met een 27-jarige Assenaar wordt hij ervan verdacht meerdere woninginbraken te hebben gepleegd.

In de auto waarin het tweetal werd aangehouden werden onder andere sieraden aangetroffen. De politie vermoedt dat deze sieraden zijn buitgemaakt bij een woninginbraak. Deze woninginbraak is vermoedelijk gepleegd in de nacht van dinsdag op woensdag in Midden of Noord Drenthe. De herkomst van de sieraden is tot nu toe onbekend.

De verdachten zitten nog vast en het onderzoek is in volle gang. De politie is op zoek naar de eigenaren van de sieraden. Als mensen deze herkennen , of aanwijzingen hebben dat er bij hen is ingebroken in de nacht van dinsdag op woensdag, dan komt de politie graag met hen in contact.