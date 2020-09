V.v. Omlandia vult driekwart van coronagat in begroting met geld uit verloting

nieuws

Foto: Omlandia

Afgelopen zaterdag vond de trekking van de grote Omlandia-verloting plaats, in het leven was geroepen om de Ten Boerster voetbalvereniging uit de kosten te helpen die door de coronacrisis waren ontstaan. In totaal werd 11.500 van de beoogde 15.000 euro opgehaald.

Omlandia-voorzitter Sven Gout blikte tevreden terug op de uitkomst van de verloting: “We kunnen niet anders dan iedereen dankbaar zijn die een lot bij ons heeft afgenomen. Mede daardoor hebben deze mensen bijgedragen aan de levensvatbaarheid van Omlandia. En dat is eigenlijk het mooiste nieuws van allemaal. Kortom, deze loterij kende alleen maar winnaars.”

De club vond een aantal sponsoren bereid om prijzen beschikbaar te stellen, waaronder waaronder een elektrische fiets ter waarde van 2350 euro, 65-inch televisie ter waarde van 1100 euro en een laptop ter waarde van 600 euro.