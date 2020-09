UMCG krijgt twee miljoen euro voor onderzoek naar inzet virussen tegen kanker

nieuws

Het Universitair Medisch Centrum Groningen krijgt twee miljoen euro van KWF Kankerbestrijding. Een deel van dit geld gaat naar een onderzoek naar het ‘herprogrammeren’ van het immuunsysteem tegen virussen om kankercellen aan te vallen.

Prof. Wijnand Helfrich wil onderzoeken of het mogelijk is om afweercellen tegen het CMV-virus op kankercellen af te sturen. De meeste mensen komen als kind in aanraking met het CMV-virus. Ze worden in de regel niet ziek, maar ontwikkelen er wel een sterke afweer tegen. Het virus laait later soms kortstondig weer op, het afweersysteem kan dat snel herkennen en in de kiem smoren.

Een ander deel van het geld gaat naar onderzoek naar bepaalde voedingsstoffen die sommige kankercellen veel gebruiken. Een nieuwe behandelmethode zou de aanvoer van de voedingsstoffen naar de cellen kunnen stoppen, waardoor de kwaadaardige cellen afsterven. Het derde toegekende project gaat over de vraag hoe kankercellen omgaan met DNA-schade voorafgaand aan en tijdens celdeling. Aangezien kankercellen met teveel DNA-schade doodgaan, of gevoeliger worden voor chemotherapie en bestraling, kan kennis van dit celdelingsproces op den duur bijdragen aan effectievere kankerbehandelingen