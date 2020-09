UMCG: ‘Geneesmiddel verlengt levensverwachting bij patiënten met nierfalen’

nieuws

Foto Kuo Lee via Pexels

Het geneesmiddel dapagliflozine verlaagt het risico op nierdialyse, ziekenhuisopname ten gevolge van hartfalen en sterfte bij patiënten met chronisch nierziektes met vierenveertig procent. Dat blijkt uit onderzoek van RUG-hoogleraar Hiddo Lambers Heerspink en zijn Engelse collega.

Dapagliflozine is een bestaand middel, dat gebruikt wordt om de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten te verlagen. De onderzoekers onderzochten het effect van dit middel op patiënten met nierfalen met en zonder type 2-diabetes. De gegevens van ruim vierduizend patiënten lieten zien dat het geneesmiddel grote effecten heeft, ook bij patiënten zonder diabetes.

“Het effect is overduidelijk: het middel geeft geen bijwerkingen en is zeer effectief,” zegt Lambers Heerspink. “Dankzij dit middel kunnen patiënten langer leven met minder klachten,“Het is het eerste middel dat de levensverwachting van patiënten met chronische nierziekte verlengt. Omdat het middel al geregistreerd is, kan het ook al op relatief korte termijn aan patiënten met chronische nierziekte worden voorgeschreven.”