UMCG doet mee aan onderzoek naar langetermijneffecten COVID-19 op gezondheid

​Een groep onderzoekers, met onder meer wetenschappers van het UMCG, gaat onderzoeken waarom mensen die genezen zijn van het coronavirus nog lang last houden van gezondheidsklachten.

UMCG-onderzoekers Irene Heijink en Simon Pouwels gaan in hun lab onderzoek doen met gekweekte longcellen naar de blootstelling aan bijvoorbeeld sigarettenrook en uitlaatgassen, of aan signaalstoffen afkomstig uit vet- en spierweefsel. Doel is om te onderzoeken of dit kan bijdragen aan de vatbaarheid voor het coronavirus en het ontwikkelen van langetermijneffecten.

Zowel patiënten betrokken die met COVID-19 in het ziekenhuis hebben gelegen, als patiënten die bij de huisarts hebben aangegeven dat ze nog lange tijd klachten ondervinden, worden momenteel al doorverwezen naar een zogenaamde ‘post-corona kliniek’. Hier krijgen zij onder meer een longfunctietest, een CT scan en een bloedonderzoek en worden ze onderworpen aan een serie vragen. Voor het onderzoek worden een aantal nieuwe metingen toegevoegd, zoals de afname van extra biologische monsters. De deelnemers ontvangen apparaten die hun blootstelling aan verschillende omgevingsfactoren en fysieke activiteit te meten.