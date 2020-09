Uitgeverij Kleine Uil helpt regionale boekhandels

nieuws

foto: boekhandelriemer.nl

Uitgeverij Kleine Uil uit Groningen en Koninklijke Van Gorcum uit Assen slaan de handen ineen om de regionale boekhandels in coronatijd te helpen.

Beide uitgevers bieden in het najaar een gezamenlijk programma aan. Auteurs van boeken die de afgelopen maanden zijn verschenen hebben minder gelegenheid gehad om te vertellen over hun laatste boek. En boekwinkels hebben minder mensen binnen gekregen.

De uitgevers gaan die twee bij elkaar brengen, waardoor de boekhandel een leuke bijeenkomst met de auteurs kan organiseren. ‘Door onze diverse uitgaven heeft de boekhandel ook echt wat te kiezen. Van een lezing van Ard Posthuma over Reynaert de Vos tot een lezing van Harold de Jong over Operatie Amherst. Er is voor elke lezer wat wils,’ aldus de directeuren Peter ten Hoor (Kleine Uil) en Kor IJszenga (Van Gorcum).

De boekhandels krijgen deze week een folder met de aanbiedingen, waarna men kan aangeven welke auteur(s) men wil uitnodigen om een bijeenkomst te verzorgen. Dit gebeurt met min of meer gesloten portemonnee. Wel wordt een kleine onkostenvergoeding voor de auteurs gevraagd. Daarnaast krijgt de boekwinkel tijdens de bijeenkomst een hogere korting op de betreffende boeken en recht van retour.