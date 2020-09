Uit eten en een mooi uitzicht bij Smakenrad op Suikerterrein

Een mooi uitzicht van de stad en omgeving. Daarvoor ga je natuurlijk naar Forum Groningen. Vanaf aanstaande woensdag kan dat ook op het Suikerterein, waar momenteel een groot reuzenrad in opbouw is. In het Smakenrad kun je terecht voor een kopje koffie, lunch of een diner, maar dan op 50 meter hoogte. Het Smakenrad stond al tweeënhalve maand in Den Bosch. Ter vergelijking: Forum Groningen is 45 meter, maar ligt iets hoger dan het Suikerterrein. Uiteindelijk is de hoogte dus gelijk.

Ondernemer Bram Verleg zag zijn bedrijf door de coronacrisis stil komen te liggen: “Het is gewoon omdenken. Je gaat bedenken hoe je wel iets kan doen. En wij dachten: We gaan de hoogte in. Toen ben ik een reuzenrad-ondernemer gaan bellen en toen is het balletje gaan rollen. Zonder corona was dit idee nooit ontstaand.”