Twitter blokkeert account woningcorporatie Nijestee

Foto: Roel Breet

Het Twitter-account van woningcorporatie Nijestee is sinds dinsdagavond geblokkeerd. Wie het account bezoekt, krijgt de melding dat het account is opgeschort.

Volgens Twitter is het account in strijd met de regels die het bedrijf hanteert. Welke regel precies is overtreden is onduidelijk. Het Dagblad van het Noorden meldt dat het hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met de ophef die dinsdag ontstaan is naar aanleiding van een artikel over twee bewoners van een woning aan de Johan Vermeerstraat. De bewoners moesten uiterlijk op 31 augustus hun woning verlaten hebben omdat het huizenblok gesloopt gaat worden. In voorbereiding op de verhuizing hadden ze in de kelderbox de spullen klaargezet die verhuist moesten gaan worden.

Afgelopen donderdag kwam de bewoonster thuis toen ze voor haar woning verschillende mannen in de weer zag. Nader onderzoek leerde dat zij aan het slepen waren met de spullen van haar en haar vriend. Meubels en persoonlijke bezittingen waren in een container kapot gegooid en waardevolle spullen zijn volgens het Dagblad achterover gedrukt en sindsdien spoorloos. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een schadebedrag van zo’n 13.000 euro. Nijestee liet in een reactie aan de krant weten geen garanties te willen geven voor het vergoeden van alle schade. Wel erkenden ze dat er een fout is gemaakt.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben mensen het account van de woningcorporatie gerapporteerd waarop Twitter heeft besloten het account op te schorten.