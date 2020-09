Twintig medewerkers en studenten UMCG positief getest op corona

nieuws

Twintig medewerkers en studenten die werkzaam zijn in het UMCG zijn afgelopen week positief getest op het coronavirus. Dat meldt RTV Noord zaterdagavond.

Sinds 1 augustus zijn er in het universitaire ziekenhuis 37 personen positief getest. In de afgelopen week gaat het dus om twintig gevallen. Hoe de verhouding tussen medewerkers en studenten precies ligt, kan een woordvoerder niet aangeven. Wel wordt volgens de zegsman de landelijke trend gevolgd.

Het ziekenhuis maakte afgelopen maandag bekend dat zes studenten van de opleiding Tandheelkunde en één student van de opleiding Mondheelkunde in het UMCG zijn besmet met het coronavirus. Op welke afdelingen de overige besmettingen zijn geconstateerd is onbekend. Het RIVM meldde zaterdagmiddag bekend dat er in de gemeente Groningen sinds vrijdag dertig personen positief getest zijn op het coronavirus. De twintig gevallen in het UMCG zijn al in de cijfers meegerekend.