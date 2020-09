Tweederde basisschoolleraren niet blij met snotneusbeleid

nieuws

Ongeveer tweederde van de meesters en juffen die werkzaam zijn in het basisonderwijs zijn niet blij met het snotneusbeleid van het kabinet. Dat blijkt uit een groot landelijk onderzoek van de Algemene Onderwijsbond, de AOb.

Aan het onderzoek deden 3.000 leraren uit het basisonderwijs mee. Zij geven aan niet blij te zijn met het besluit dat leerlingen tot 13 jaar met een snotneus gewoon naar school mogen komen. Een derde zegt geen problemen met het besluit te hebben. Voorheen moesten scholieren met verkoudheidsklachten thuis blijven waar ze online onderwijs konden genieten. Vorige week vrijdag maakte het kabinet echter bekend dat kinderen tot 13 jaar met een snotneus en verkoudheidsklachten niet langer thuis hoeven te blijven en ook niet getest hoeven te worden op het coronavirus.

Docenten geven in het onderzoek aan dat ze worstelen met een dilemma. Enerzijds zijn ze blij voor de kinderen dat ze gewoon kunnen komen en op deze manier de lesstof tot zich kunnen nemen. Anderzijds lopen leraren hierdoor meer risico. “Als verkouden kinderen meester en juffen aansteken dan kunnen complete klassen thuis komen te zitten, want wij mogen niet werken als we verkouden zijn”, laat een respondent weten.

Voorzitter Eugenie Stolk van de AOb zegt naar aanleiding van het onderzoek met de minister in overleg te willen. “Het aantal besmettingen loopt op, en tegelijkertijd de maatregelen versoepelen is lastig uit te leggen en geeft een onveilig gevoel”, zegt Stolk.