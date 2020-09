Tweede verdachte voetbalrellen opgepakt

nieuws

Foto: café Mulder

De politie heeft dinsdagavond een tweede verdachte aangehouden van de voetbalrellen aan de Kromme Elleboog, drie dagen eerder.

Zaterdagavond braken daar gevechten uit tussen hooligans uit Groningen en Duitsland. Daarbij sneuvelden enkele terrasstoelen en -tafels. De Duitsers waren naar Groningen gekomen vanwege het oefenduel van FC Groningen tegen Arminia Bielefeld, een dag later.

De politie had zondagavond al één verdachte ingerekend. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het is niet bekend of er al Duitse geweldplegers opgepakt zijn.

De rellen komen woensdag aan bod in de gemeenteraad. Een aantal fracties willen van burgemeester Schuiling weten waarom het gemeentebestuur zei, overvallen te zijn door de incidenten.