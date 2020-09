Twee scooters botsen op elkaar bij Kijk In ’t Jatbrug

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagavond op de Noorderhaven zijn twee scooters met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur ter hoogte van de Kijk In ’t Jatbrug. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Eén van de scooters betreft een zogeheten deelscooter. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een verpleegkundige van een ambulancemotor heeft even gekeken naar één van de bestuurders. Uiteindelijk bleken de verwondingen allemaal mee te vallen en deze persoon hoefde dan ook niet mee naar het ziekenhuis. Ook de andere bestuurder kwam er zonder kleerscheuren van af.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Vanwege het ongeluk was de weg richting de Noorderhaven enige tijd afgesloten. De beide scooters liepen bij het ongeluk flink wat schade op.