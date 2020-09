Twee OK’s Martini Ziekenhuis gaan twee weken dicht; tachtig operaties uitgesteld

nieuws

Vanaf dinsdag sluit het Martini Ziekenhuis twee weken lang twee operatiekamers. Daardoor worden de operaties van ongeveer 80 patiënten uitgesteld. Zij zijn inmiddels gebeld om hun afspraak uit te stellen.

Na deze twee weken wordt de situatie opnieuw bekeken, zo stelt bestuursvoorzitter Hans Feenstra: “We realiseren ons dat het voor patiënten echt heel vervelend is dat we een aantal operaties op korte termijn afzeggen. Door nu tijdelijk twee OK’s te sluiten, hopen we de impact zo klein mogelijk te houden.”

Bijna tien procent van het personeel van het ziekenhuis zit thuis. Dat is deels vanwege verkoudheidsklachten, anderen zitten thuis vanwege de seizoensgriep. Omdat het aantal COVID-patiënten gestaag toeneemt en de flexibele capaciteit al bijna geheel benut is, dan wordt de werkdruk te hoog. “Dit betekent dat er nog heel weinig rek in zit en dat baart me zorgen,’ aldus Feenstra. “Het is belangrijk dat onze collega’s goed inzetbaar blijven, zeker gezien de verwachting dat deze situatie de komende maanden aanhoudt. We hebben daarom besloten de zorg nu in beperkte mate af te schalen om zo ruimte te creëren in de planning.’