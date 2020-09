Twee medewerkers SKSG besmet met coronavirus

nieuws

Twee medewerkers van SKSG Kinderopvang in de stad Groningen zijn positief getest op het coronavirus. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden maandagavond.

SKSG biedt kinderopvang aan op tientallen locaties in Stad. Op welke locatie of welke locaties de besmette medewerkers werkzaam zijn is niet bekend gemaakt. Ouders zijn via een brief over de coronabesmetting geïnformeerd. De twee medewerkers verblijven thuis in quarantaine. Volgens SKSG maken zij het naar omstandigheden goed.

Omdat onbekend is of de twee medewerkers contact hebben gehad met collega’s of met ouders is de SKSG op verzoek van de GGD gestart met een contactonderzoek.