Twee medewerkers CSG Augustinus besmet met coronavirus

foto: website Augustinuscollege

Twee medewerkers op het CSG Augustinus aan de Admiraal de Ruyterlaan in de stad Groningen zijn positief getest op het coronavirus. Ouders van de leerlingen van de middelbare school zijn maandag via een brief geïnformeerd over de situatie.

De twee medewerkers zitten sinds zij klachten vertoonden in quarantaine en zijn niet meer op school geweest. Voor leerlingen en docenten van het CSG is het om die reden veilig om naar school te gaan. De school volgt vanwege de besmetting het landelijke protocol. De GGD heeft aangegeven dat er geen verdere en aanvullende maatregelen nodig zijn.

De afgelopen weken is op meerdere scholen in Stad het coronavirus vastgesteld. Vorige week werd COVID-19 vastgesteld bij een leerling op het Leon van Gelder, afgelopen vrijdag werd een scholier van het Kamerlingh Onnes positief getest.