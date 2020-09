Twee leerlingen Brederoschool besmet met coronavirus

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Twee leerlingen van de Brederoschool in de stad Groningen zijn positief getest op het coronavirus. Ouders van de leerlingen van de basisschool zijn door middel van een brief geïnformeerd over de besmetting. Deze brief is in handen van OOG Tv.

De schoolleiding werd vrijdag geïnformeerd over de besmetting. Het gaat om twee leerlingen uit hetzelfde gezin die positief getest zijn. Sinds zij klachten vertoonden zijn zij niet meer op school geweest. “Er is daarom geen contact geweest met medeleerlingen of medewerkers in de besmettelijke periode”, schrijft de directeur van de school in de brief. “De GGD doet op dit moment bron- en contactonderzoek en heeft ons laten weten dat de leerlingen weer naar school kunnen als de thuisquarantaine periode afgelopen is.”

Veertien dagen in thuisquarantaine

Volgens het landelijk protocol moeten leerlingen tien dagen in thuisquarantaine verblijven. De school heeft ervoor gekozen om de oude 14 dagen aan te houden. De GGD heeft aangegeven dat er geen extra maatregelen nodig zijn op de basisschool. “Het is volgens de GGD voor alle leerlingen en medewerkers van de school veilig om naar school te gaan.”

Minister: “Kinderen tot 13 hoeven zich niet meer te laten testen”

Vrijdagavond maakte minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekend dat kinderen onder de 13 jaar met milde klachten zich niet meer hoeven te laten testen. “Kinderen met een snotneus kunnen weer naar school”, aldus De Jonge. Volgens de minister is de maatregel nodig om de testcapaciteit niet extra te belasten en kinderen niet te veel te laten missen op school. “Het verspreidingsrisico is heel gering.”