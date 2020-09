Twee kinderdagverblijven de hele week gesloten wegens coronabesmetting

nieuws

Foto; Google Maps - Streetview

Twee kinderdagverblijven in de stad blijven de rest van de week gesloten wegens een coronabesmetting. Maandag werd al bekend dat de verblijven twee dagen gesloten zouden zijn, maar dat is nu verlengd.

Het gaat om twee kinderdagverblijven van Cosis waarbij het om de locaties Stadspark aan de Campinglaan en De Kleine Beer aan de Goeman Borgesiuslaan gaat. Maandag werd bekend dat een personeelslid van het kinderdagverblijf positief getest was op het coronavirus. De besmette medewerker is alleen in contact geweest met directe collega’s en niet met kinderen. Daarop werden in eerste instantie vier locaties voor twee dagen gesloten.

Dinsdag is bekend gemaakt dat twee gesloten locaties op woensdag weer open gaan. De andere twee blijven de rest van de week gesloten.

