Twee bemanningsleden schip Groningse rederij gekidnapt, rest is veilig

Foto: Seatrade

Zestien bemanningsleden van het schip van de Groningse rederij Seatrade dat dinsdagochtend gekaapt werd voor de kust van Nigeria zijn in veiligheid gebracht door de marine. Twee bemanningsleden worden nog vastgehouden. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden dinsdagavond.

Dinsdagochtend werd duidelijk dat er iets aan de hand was op het vrachtschip. Het schip zou rond 13.00 uur aankomen in de Nigeriaanse havenstad Lagos. Om 08.30 uur stopte het schip ineens met varen. Een uur later werd duidelijk dat er een kaping had plaatsgevonden. De bemanning, een internationale crew waarbij er geen Nederlanders aan boord waren, bestond uit 18 personen. Van hen zijn 16 in veiligheid gebracht door marine. Twee zijn gekidnapt door de piraten.

Een woordvoerder van Seatrade laat aan het Dagblad weten dat men zo snel mogelijk contact wil leggen met de ontvoerders en ontvoerden om de situatie op te lossen.

