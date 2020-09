Twaalf nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag twaalf personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

De twaalf nieuwe besmettingen liggen qua aantal lager dan zaterdag toen er nog 26 gevallen in de gemeente ontdekt werden. Met de twaalf nieuwe gevallen stijgt het totale aantal van 415 naar 427. In de provincie Groningen werden in totaal 22 personen positief getest. De overige besmettingen werden gevonden in de gemeenten Westerkwartier 1, Het Hogeland 4, Midden-Groningen 1, Stadskanaal 1 en Oldambt 3.

Landelijk werden er afgelopen 24 uur 1.087 personen positief getest. Zeventien personen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis, één persoon kwam te overlijden.