‘Groningers moeten sneller duidelijkheid krijgen over schadeherstel en versterking’

Foto: Screenshot uit livestream

Het Kabinet gaat zich dit jaar extra inzetten om de schade aan Groningse huizen te herstellen en de getroffen inwoners duidelijkheid te geven over dit herstel. Dat stelde Koning Willem-Alexander dinsdagmiddag in de Troonrede.

“De regering realiseert zich hoe cruciaal het vertrouwen in het publieke domein is in het handelen van de overheid zelf. De overheid moet naast mensen, niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van Groningen, die door de aardbevingen zijn getroffen, zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en versterking van hun huizen.”

Ook in voorgaande Troonredes weidde de koning enkele zinnen aan de Groningse aardbevingsproblematiek. Vorig jaar stelde het Kabinet dat er, bovenop het ‘statische’ Regeerakkoord, nieuwe maatregelen genomen worden die de versnelde stop van de gaswinning in Groningen gaan bemoedigen.