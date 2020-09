Traditionele intocht Sinterklaas gaat dit jaar niet door

nieuws

De traditionele intocht van Sinterklaas in de stad Groningen gaat dit jaar niet door. Dat heeft de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken vrijdagavond bekendgemaakt.

“De huidige coronacrisis maakt een intocht, waar zeer veel mensen op afkomen, niet verantwoord”, schrijft de Vereeniging. “Het is ondoenlijk de geldende anderhalvemetermaatregel te handhaven.” Dat de intocht niet doorgaat betekent niet dat Sinterklaas dit jaar helemaal niet komt. “Sinterklaas komt naar Groningen. We willen die gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hoe we dat gaan doen, en op welke wijze we de Sint in Stad gaan verwelkomen, dan zal op een later moment bekend worden gemaakt.”

De Vereeniging heeft het besluit nu al bekendgemaakt omdat er enkele honderden mensen betrokken zijn bij de intocht. Door het nu te communiceren schept men duidelijkheid.