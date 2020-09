nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Instituut Mijnbouwschade heeft tot nu toe 353 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd. Dat liet het instituut vorige week weten.

De doorlooptijd voor schadeafhandeling schommelt op dit moment rond de 210 dagen. De gemiddelde doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers is 174 dagen.

In totaal zijn er 9.258 aanvragen gedaan voor waardedalingscompensatie. Over ongeveer een maand wordt verwacht dat er structureel besluiten over aanvragen voor de Waardedalingsregeling worden genomen.