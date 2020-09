“Tot en met zondag veel zon maar lagere temperaturen”

nieuws

We hoeven de komende dagen geen zomerse temperaturen meer te verwachten. Wel blijft het erg zonnig. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag zijn er zonnige perioden maar trekken er ook een paar wolken over”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend is er kans op een mistbank. Met 22 of 23 graden is het een stuk minder warm dan dinsdag. Er waait een matige noordenwind, windkracht 3 of 4. De nacht naar donderdag verloopt helder. De de temperatuur daalt daarbij naar 8 graden.”

“Donderdag en vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft droog en op beide dagen wordt het rond de 18 graden. Datzelfde weerbeeld zien we ook op zaterdag en zondag. De zon krijgt veel ruimte en de temperaturen bevinden zich rond of net onder de 20 graden.”