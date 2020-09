Tomas Suslov tot 2025 bij FC Groningen

sport

Foto: Tomas Suslov (rechts) in 2018

FC Groningen heeft het contract met Tomas Suslov opengebroken. De 18-jarige Slowaakse jeugdinternational heeft een vijfjarige overeenkomst met de club gesloten.

Suslov had bij de FC nog een contract tot medio 2022. Hij speelde inmiddels drie eredivisieduels voor FC Groningen en scoorde daarin eenmaal. Tomas Suslov is een aanvaller die zowel op de beide flanken als vanaf de nummer 10 positie kan spelen. Hij kwam in 2018 over van 1.FC Tatran Presov uit Slowakije en speelde veel duels voor de nationale jeugdteams onder-15 en onder-17.

Uit het vijfjarig contract blijkt dat de FC veel vertrouwen in hem heeft. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zegt: “In de periode dat Tomas nu in Groningen is, heeft hij een goede en snelle ontwikkeling doorgemaakt en laten zien over zeer specifieke kwaliteiten te beschikken. Hij heeft een speciaal oog voor het spel, is behendig aan de bal en beschikt over scorend vermogen. Hij heeft temperament en als hij dit op een positieve manier in zijn spel legt, gaat hem dat ook nog veel extra’s brengen.”