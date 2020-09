Tientallen mensen zoeken in de Wijert naar vermiste man (67)

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de wijk De Wijert zoeken donderdagmiddag tientallen mensen naar een 67-jarige vermiste man. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De zoekactie begon om 16.00 uur. “Er hebben zich zo’n vijftig mensen verzameld bij een flat aan de Van Royenlaan in de wijk”, vertelt Wind. “Dit is de plek waar de man afgelopen maandag voor het laatst gezien is. Zojuist hebben de deelnemers informatie gekregen en is men in groepen verdeeld. Iedereen gaat een bepaald gebied uitkammen.” De actie wordt gehouden in samenwerking met de politie.

De zoekactie had in het begin van de avond resultaat. De man werd levend en wel aangetroffen. Hij is inmiddels herenigd met zijn familie. Eerder in de middag werd er al met honden in de wijk gezocht. Dit zijn honden die gespecialiseerd zijn in het vinden van mensen.

Tekst gaat verder onder de foto





Honden zochten donderdagmiddag in De Wijert naar de verdwenen man. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Maandag voor het laatst gezien

De 67-jarige man verdween afgelopen maandag. De familie sloeg alarm toen hij niet verscheen op de uitvaart van zijn partner. Tijdens de zoekactie moeten deelnemers, die zich hebben moeten aanmelden op een Facebook-pagina, een mondkapje dragen en zich houden aan de geldende coronamaatregelen.