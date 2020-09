Tientallen mensen demonstreren op Grote Markt voor situatie Moria

nieuws

Foto: webcam Grote Markt - https://www.youtube.com/channel/UCoGAnM2Ek-KVDEQiyuN_XGg

Tientallen mensen hebben zich zondagmiddag verzameld op de Grote Markt om solidariteit te tonen met de vluchtelingen die in kamp Moria verblijven. Op de Grote Markt wordt een sit-in gehouden.

Het protest is georganiseerd door verschillende organisaties waaronder VluchtelingencomitĂ© Groningen, Groningen Verwelkomt en Missie050. Ook verschillende politieke organisaties zijn aanwezig. De demonstratie wordt gehouden naar aanleiding van de beslissing van het kabinet om 100 mensen onderdak te bieden. Daarbij gaat het om 50 kinderen en 50 kwetsbare migranten. In kamp Moria verblijven zo’n 13.000 mensen. Afgelopen week woedde er in het kamp een grote brand waardoor veel mensen alles kwijt zijn geraakt.

“We voelen ons machteloos en verdrietig over de situatie”, schrijft de organisatie. “De 13.000 mensen, kinderen, baby’s die buiten op straat slapen, nauwelijks of niet eten, mensen zoals jij en ik, die vastzitten in een uitzichtloze, beangstigende mensonterende situatie zonder eerste levensbehoeftes. We geloven dat er verandering nodig is en dat een ieder recht heeft op een menswaardig bestaan.”

De demonstratie is te volgen via de live-webcam die op de Grote Markt gericht staat: