‘Tientallen diersoorten nog steeds veroordeeld tot de kogel bij vliegveld Eelde’

Foto: Groningen Airport Eelde

Dierenwelzijnsorganisaties Fauna4Life en Animal Rights stappen opnieuw naar de rechter wegens het afschieten van vogels en zoogdieren op Groningen Airport Eelde.

In februari kregen de organisaties al gelijk van de rechter, die oordeelde dat het besluit van de provincie Drenthe om toestemming te verlenen voor de jacht onvoldoende was gemotiveerd. Daarop werd het besluit gewijzigd en haalde 20 diersoorten van de afschotlijst.

Maar volgens de organisaties is dat niet genoeg, want volgens hen gaat het vooral om knaagdieren en dieren zoals de hazelmuis, die niet eens in Drenthe, maar alleen in Limburg voorkomt. Ook heeft de provincie besloten gevangen katten niet langer af te schieten, maar over te dragen aan de Dierenambulance.

Voor 15 diersoorten die nog wel geschoten mogen worden, is nog steeds geen onderbouwing aanwezig, zo stellen de organisaties. “Het gaat daarbij om beschermde, en soms zelfs zeldzame, soorten zoals de goudplevier, zomertortel, zomertaling, slobeend en zilverreiger. Voor andere diersoorten is de onderbouwing summier of onvolledig”, aldus Jessica Smit van Animal Rights. “Bijna alles wat leeft, krijgt op Groningen Airport de kogel. Zelfs op Schiphol worden niet zoveel diersoorten afgeschoten. Het is onbegrijpelijk dat de provincie dit besluit niet volledig intrekt.”