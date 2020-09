Tiener krijgt werkstraf voor overval op grillroom aan Korreweg

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Rechtbank Noord-Nederland heeft dinsdagmiddag een werkstraf 120 uur opgelegd aan een jeugdige afperser. De jongeman probeerde in oktober van 2019 een grillroom aan de Korreweg te overvallen. Omdat er niets is buitgemaakt, werd de nu 17-jarige veroordeeld voor afpersing.

De jongeman werd ook diefstal van een auto en brandstof ten laste gelegd, maar de rechtbank vond voor deze misdrijven geen sluitend bewijs. De jongeman pleegde de overval met twee handlangers. Het Openbaar Ministerie wilde eigenlijk jeugddetentie opgelegd zien worden, maar deskundigen vonden dit ‘contra-productief’.

De eerste overval vond plaats op vrijdagavond 4 oktober 2019 bij een cafetaria aan de Korreweg. Voor deze overval is de verdachte niet veroordeeld. De tweede, een mislukte poging, was een dag later, ook aan de Korreweg. Hier is niets buitgemaakt.