Tien jaar cel en tbs geëist voor doodslag op Halil Erol

Foto: archief / 112groningen.nl

Tegen de man die verdacht wordt van het doden van Halil Erol is donderdag tien jaar cel en tbs geëist. Matthias M. uit Meppel wordt verdacht dat hij Erol om het leven heeft gebracht, het lichaam in stukken heeft gezaagd, ingepakt en begraven heeft.

De uit Steenwijk afkomstige Erol verdwijnt op 6 februari 2010. Een maand later, op 8 maart 2010, wordt zijn auto brandend aangetroffen op een parkeerterrein bij de Hortus in Haren. (Zie foto inzet). In de zomer van dat jaar worden de armen en benen van de man gevonden. Drie jaar later vinden wandelaars in een natuurgebied bij Wanneperveen de romp van de man. Het hoofd en de handen zijn nooit gevonden.

Ruim tien jaar na de verdwijning staat Matthias M. voor de rechter. De Officier van Justitie zegt dat er voldoende bewijs is dat de man Erol van het leven beroofde. In de bewijslast zou het onder andere gaan om telefoongegevens die de twee personen aan elkaar linken en ook zou het dekbedovertrek, waarin lichaamsdelen van Erol verpakt waren, dna bevatten van de man uit Meppel. De Officier van Justitie wilde aanvankelijk inzetten op moord, maar daar was te weinig bewijs voor. “Doodslag doet het meeste recht aan de gebeurtenissen”, aldus de officier. M. ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft.