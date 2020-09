“Testen zonder klachten leidt tot schijnveiligheid”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het is niet zinvol dat mensen zonder klachten zich laten testen op het coronavirus zonder dat de meerwaarde daarvan duidelijk is. Dat zegt voorzitter André Rouvoet van de koepel van GGD’en, de GGD-GHOR in een interview in dagblad Trouw.

Volgens Rouvoet kan het testen zelfs averechts werken. Als voorbeeld noemt hij het testen van reizigers zonder symptomen op Schiphol. “Mensen wanen zich vervolgens veilig als de test negatief is en houden zich daarna niet aan de regels. Mijn stelling is: baat het niet, dan schaadt het wél. Als we ons met Kerstmis massaal laten testen en we gaan daarna allemaal op bezoek bij opa en oma in het verpleeghuis, dan roepen we een tweede golf over ons af.”

In het interview gaat het ook over de drukte in de teststraten van de GGD’en. Afgelopen week luidde men de noodklok. Mensen die zich willen laten testen kunnen vaak niet binnen 48 uur terecht bij een testlocatie. Volgens Rouvoet ligt de oorzaak van dit probleem niet bij de GGD’en. “Die bal ligt niet bij ons: het is het ministerie van Volksgezondheid dat de testcapaciteit inkoopt.” Rouvoet laat verder weten zich te storen aan de kritiek die er op zijn organisatie is vanuit de politiek. Die zou zich teveel bemoeien met de uitvoering van het werk.