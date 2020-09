Tentoonstelling Tschumipaviljoen blikt vooruit op oplevering Kunstwerf

nieuws

Foto: Tschumi Paviljoen

In het Tschumipaviljoen is sinds afgelopen vrijdag een tentoonstelling te zien die vooruitblikt op de oplevering van de Kunstwerf in het Ebbingekwartier. De opening van de tentoonstelling zou al eerder plaatsvinden maar moest vanwege de coronacrisis worden uitgesteld.

De tentoonstelling is de finish-sage van het project De Achterkant. In dit project blikken Ard de Vries Architecten en Studio Donna van Milligen Bielke vooruit op de oplevering van De Kunstwerf. De oplevering van het gebouw op het CiBoGa-terrein staat voor begin volgend jaar gepland waarvan de bouw nu halverwege is. De Kunstwerf gaat onderdak bieden aan Club Guy & Roni, Het Houten Huis, De Noorderlingen en De Steeg. Daarnaast moet het ook een publieke plek worden waar bewoners en cultuur elkaar kunnen ontmoeten.

“Het Tschumipaviljoen ligt al sinds de 950ste verjaardag van de stad op het Hereplein, inmiddels alweer zo’n dertig jaar”, zegt Aron van Delft van AAS architecten. “Doel is kunst en architectuur onder de aandacht van het Groninger publiek brengen. De focus ligt daarbij steeds meer op het maken van de verbinding met lokale initiatieven evenals op het verbindende van verleden, heden en toekomst”. Bij de opening waren diverse buurtbewoners en vertegenwoordigers van gemeente en cultureel Groningen aanwezig.