Bulkwagen gekanteld op rotonde Ruskenveen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de rotonde Ruskenveen nabij Hoogkerk is een bulkwagen gekanteld. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Op de rotonde is de bulkwagen die achter een vrachtwagen hing gekanteld. De vrachtwagen is daarbij overeind gebleven. De rotonde is vanwege het ongeluk afgesloten. Het verkeersplein is alleen toegankelijk vanaf het P&R-terrein.” Behalve de politie en de provincie is ook de Groninger brandweer ter plaatse.

Wat er in de tankwagen zit is onbekend. “Het stinkt in ieder geval behoorlijk.”

Later meer.





De situatie op Ruskenveen dinsdagmiddag. De wegen die in het zwart zijn aangegeven zijn afgesloten. De rode wegen zijn open. Foto: Google Maps / bewerking Rick ten Cate – tencatefotografie.nl