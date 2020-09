nieuws

Foto 112groningen.nl Martin Nuver. Overval Wielewaalplein.

Aan het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk is dinsdagmiddag een winkel overvallen.

Volgens de politie is daarbij gedreigd met een wapen. Een mes is na de overval weggegooid en is inmiddels aangetroffen.

De twee daders zijn nog voortvluchtig. Het zou gaan om twee tieners. De ene droeg een mondkapje en de ander had vermoedelijk een kleine tatoeage in het gezicht. Beide droegen donkere kleding.