Supermarkt Jumbo zamelt 1.600 euro in voor kledingbank Maxima

nieuws

Foto: Yvonne Alserda

Kledingbank Maxima in de stad heeft een cheque overhandigd gekregen van 1.600 euro. Het geld is ingezameld door medewerkers en klanten van drie Jumbo supermarkt-vestigingen in Stad.

Het gaat om de supermarktvestigingen Oosterpark, Wilhelminakade en Euroborg. Het geld werd ingezameld via de Stichting Maripaan Teaming. In augustus en september konden medewerkers 1 euro van hun salaris inleggen voor de kledingbank. Daarnaast konden klanten donaties doen. Kledingbank Maxima gaat het geld gebruiken om er kinderkleding van te kopen. Met de nieuwe kleding wordt er voor gezorgd dat kinderen er komende winter warm bij lopen. Volgens Maxima is kinderkleding vaak een probleem. Er wordt veel kleding ingebracht maar voor kinderen moet er vaak extra worden ingekocht. Het geldbedrag helpt hier ontzettend bij.

Bij Kledingbank Maxima kunnen klanten van de Voedselbank gratis goede en mooie kleding ophalen. Kledingbank Maxima is in Groningen gevestigd aan de Oosterhamriklaan.