Student&Stad: ‘Brief van burgemeester aan studenten is equivalent van ‘de boze e-mail’

De gemeenteraadsfractie Student&Stad is niet blij met de toon die burgemeester Koen Schuiling koos in de brief die hij, namens de Veiligheidsregio en de bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, heeft gestuurd om ze te wijzen op hun plicht bij de bestrijding van het coronavirus. Fractievoorzitter Marten Duit stelt hier woensdag vragen over aan het college van B&W.

“Wij snappen dat de burgemeester geschrokken is”, zo stelt Duit. “Echter, zo hard schrikken dat de aanname van onschuld uit het

discours verdwijnt vinden wij jammer. Studenten zijn volwassenen. Wij zien dit toch als het equivalent van ‘de boze e-mail’, het middel dat op korte termijn de eigen boosheid verlaagt, maar op lange termijn problemen in stand houdt of erger maakt.”

De studentenfractie vindt dat, als de burgemeester rechtlijnig is, hij ook zo’n toon had moeten gebruiken in zijn brieven aan andere groepen Groningers. Duit: “Als de burgemeester bewijs heeft dat de beschuldigingen aan alle studenten legitimeert horen wij het graag. Als dit niet het geval is zouden wij op zijn minst een uitleg willen waarom gekozen is voor deze toon.”