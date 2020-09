“Studentenverenigingen zijn het middel tegen coronabesmettingen”

nieuws

foto: André Huitenga

Er is nuance nodig in het debat rondom de coronabesmettingen onder studenten. Daartoe roept universiteitsraadpartij De Vrije Student op. Volgens de partij hebben studentenverenigingen en sociëteiten een belangrijke rol in het voorkomen van besmettingen in de privésfeer.

“We moeten niet vergeten dat we in Groningen ruim tweehonderd studentenorganisaties hebben”, zegt David Jan Meijer dan DVS. “Op dit moment zijn er bij slechts vijf verenigingen besmettingen bekend en is er maar één vereniging aangewezen als daadwerkelijke besmettingshaard. Het gros van de besmettingen vindt dus plaats in de reguliere horeca en in de privé kringen.”

Studentenverenigingen handhaven de regels strenger

Volgens Meijer zijn studentenverenigingen juist extra scherp in het goed uitvoeren van de coronamaatregelen sinds zij in september weer open mogen. “De studentbestuurders zijn zich enorm bewust van de verantwoordelijkheid die op hun schouders rust, de maatregelen worden daarom ook vaker strenger gehandhaafd dan in de reguliere horeca. Er leeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel.”

“Maak gebruik van het verantwoordelijkheidsgevoel onder studenten”

De Vrije Student roept burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen dan ook op om studentenkroegen juist als een oplossing te zien en niet als een probleem. “Juist omdat deze studenten hier zo scherp op zijn, zien wij binnen verenigingen een aanspreekcultuur ontstaan. Maak gebruik van het verantwoordelijkheidsgevoel dat er leeft.” Meijer gaat er vanuit dat de Veiligheidsregio dit belang in ziet. “Als gekozen wordt om studentenverenigingen te sluiten, dan wordt het probleem verplaatst en niet opgelost. In plaats van kroegavonden op anderhalve meter krijg je dan huisfeesten waar het virus zich vrij kan verspreiden.”