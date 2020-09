Studenten Tjas halen ruim 16.000 euro op voor Longfonds

nieuws

Foto: studentenvereniging Tjas

Studenten van schaatsvereniging Tjas uit de stad Groningen hebben 16.500 euro opgehaald voor het Longfonds. Dat heeft de vereniging woensdag bekendgemaakt.

Het geld werd afgelopen weekend opgehaald tijdens The Long Ride. Dit is een sponsorfietstocht van vijfhonderd kilometer. “Afgelopen zaterdag zijn er 30 deelnemers gestart en na 20 tot 26 uur achter elkaar op de racefiets zijn bijna alle deelnemers gefinisht in Groningen”, laat Rianne Hazelhoff van de studentenvereniging weten.

Het geld gaat naar het Longfonds en wordt beschikbaar gesteld voor coronapatiënten. “Het coronavirus maakt in één klap duidelijk hoe belangrijk je longen voor je leven zijn”, liet Hazelhoff in juni aan OOG Tv weten.

