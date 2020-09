nieuws

foto: André Huitenga

De Vereniging van Universiteiten roept studenten op zich beter aan de coronaregels te houden. “Studenten neem je verantwoordelijkheid”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg van de VSNU in het televisieprogramma Nieuwsuur woensdagavond.

De afgelopen periode is het aantal coronabesmettingen fors toegenomen. Vooral in studentensteden in het westen worden flink meer besmettingen geconstateerd. Ook in Groningen is sprake van een toename. De afgelopen week werden er coronabrandhaarden ontdekt bij studentenvereniging Navigators, Vindicat, Albertus Magnus en Dizkartes. Het lijkt erop dat studentenhuizen een belangrijke bron van infecties zijn.

“We maken ons zorgen”, zegt Duisenberg. “We hebben op universiteiten alles in het werk gesteld om maatregelen te nemen. Er zijn heel weinig fysieke colleges. Je ziet nu dat besmettingen vooral in de privésfeer plaatsvinden, bij feestjes, bij hospiteerborrels.” Duisenberg heeft een belangrijke boodschap aan de studenten. “Jongens, liever een college dan een feestje. Houd afstand, denk aan je omgeving, laat je testen bij klachten. Dit gaat over de gezondheid van iedereen in Nederland.”