Student Hanzehogeschool wint 10.000 euro met FietsAlarmering

De winnaars van de Rabo Ondernemersprijs 2020. Foto: Hanzehogeschool

Student Joris Koops van de Hanzehogeschool heeft met zijn onderneming FietsAlarmering de Rabo Ondernemersprijs gewonnen. Koops kreeg donderdag uit handen van de jury 10.000 euro uitgereikt.

In maart van dit jaar gaven 79 studenten zich op voor de Bootcamps over ondernemerschap. Zeven weken lang werden er online workshops, coaching sessies, masterclasses en activiteiten op het gebied van ondernemerschap gevolgd. Al deze kennis kon gebruikt werden om een onderneming op te staten waarbij het uiteindelijke doel de finale van de Rabo Ondernemingsprijs was.

FietsAlarmering

Koops, die net afgestudeerd is aan de opleiding Ondernemerschap en Retail Management, bracht in de race naar de finale het product FietsAlarmering op de markt. Dit is een alarmeringssysteem dat je op je fiets kunt zetten. Mocht het noodlot toeslaan dan kunnen met dit systeem contactpersonen, die van tevoren zijn aangegeven, opgeroepen worden waarbij de exacte locatie en de route daar naar toe wordt mee verzonden.

De tweede prijs ging naar RuG-student Tristan Hofman die met zijn bedrijf Gaiafoods een geldbedrag van vierduizend euro kreeg. Derde werd Kenny Nuijens. Nuijens is student aan de Hanzehogeschool. Met de Buffelbox won hij een geldbedrag van drieduizend euro.