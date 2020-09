nieuws

foto: Sebastiaan Scheffer

Bij graafwerkzaamheden in de Tuinwijk is dinsdagmiddag een stroomkabel geraakt. Daardoor hebben tot maximaal honderd huishoudens in de omgeving van de Tuinbouwstraat geen stroom.

De storing ontstond rond half één in de middag. Enexis is ter plaatse om de problemen met de kabel te herstellen.

De netbeheerder verdacht dat het euvel rond 15.00 weer is verholpen.