Strijd met universiteit centraal bij start viering 400 jaar Hortusbuurt

De viering van 400 jaar Hortusbuurt is vrijdagavond van start gegaan in de Nieuwe Kerk. Jannie Visscher en Max van den Berg spraken de honderd aanwezigen toe,



Beiden verhaalden over hun strijd tegen verschillende plannen, die de Rijksuniversiteit met de buurt had. Plannen die in beide gevallen niet gemakkelijk, maar wel tot veler tevredenheid konden worden tegengehouden.

Deze en heel veel andere geschiedenissen staan beschreven in het jubileumboek over de wijk van Beno Hofman. Burgemeester Schuiling kreeg het eerste exemplaar uitgereikt.

De video van de avond in de Nieuwe Kerk is terug te zien via deze link: https://www.kerkomroep.nl/?fbclid=IwAR0yTIv3uGN5g5mjCjgLC8xMDWOivZiFbjyMAPEd8BCeOCQaQZ81XbQSdiU#/kerken/10913

De auteur: ‘Omdat ik nog veel meer informatie over deze wijk heb dan ik in het boek kwijt kon, heb ik besloten al deze informatie openbaar te maken via een aparte website 400jaarniewestadt.nl. Het is de bedoeling dat deze website in de loop van de tijd steeds verder uitbreidt. Hierbij maak ik graag gebruik van informatie die mij wordt toegestuurd! Zo hoop ik uiteindelijk van elk pand/perceel in de wijk een stukje geschiedenis te kunnen bieden’.