“Strengere regels voor horeca zijn zuur, maar gelukkig is het geen volledige lockdown”

Archieffoto: Erick Bakker

De strengere coronamaatregelen die vanaf dinsdagavond voor de horeca gaan gelden zijn geen verrassing maar zijn wel zuur. Dat zegt eigenaar Kees Douma van huiskamercafé Bramble aan de Noorderstationsstraat.

“Ik heb de persconferentie van premier Rutte vanavond niet op de televisie kunnen volgen”, vertelt Douma. “Ik was druk aan het werk maar heb via de app van de NOS alles gevolgd. Daarnaast lagen veel maatregelen afgelopen middag al op straat dus wat Rutte zei was grotendeels al bekend. En ja, de maatregelen zijn zuur maar ondertussen moeten we ook constateren dat het geweldig is dat we in dit coronajaar tot eind-september, met in acht neming van alle regels, gewoon open konden.”

Laksheid van bestuurders

Dat er maatregelen nodig zijn is voor de café-eigenaar geen verrassing. “Het aantal besmettingen is de afgelopen weken fors toegenomen. Hoewel ik denk dat de horeca niet de grootste bron is, heb ik me wel ontzettend geërgerd aan het gedrag van bepaalde collega-ondernemers die de regels aan hun laars lapten. Maar ook de studenten en voetbalsupporters die massaal feest vierden. Daarmee zeg ik overigens niet dat zij schuldig zijn. Ik verwijt vooral de bestuurders laksheid in het optreden tegen excessen. Als er een feestje gevierd wordt waarbij alle regels overtreden worden en de politie rijdt gewoon door dan heb je als bestuur gefaald. Hard ingrijpen had ervoor gezorgd dat je veel meer had afgedwongen dat mensen zich aan de regels zouden houden. Met deze nieuwe regels wordt iedereen gestraft. Ook de mensen die zich de afgelopen maanden wel keurig aan de regels gehouden hebben. Dat is jammer.”

Cafébezoekers zullen eerder naar de kroeg komen

Douma is ook positief. “Ze hadden voor een volledige lockdown kunnen kiezen of dat we spuugmaskers zouden moeten gaan dragen tijdens ons werk. Dat hebben ze niet gedaan. Wij kunnen dus gewoon open blijven en dat is heel mooi nieuws. Ik verwacht ook een verandering in het gedrag van mijn gasten. Doordat er vanaf 21.00 uur nu geen mensen meer naar binnen mogen en om 22.00 uur het café dicht moet, verwacht ik dat bezoekers eerder gaan komen. Dus ik denk dat het omzetverlies voor mij mee gaat vallen.” Ook over de grootte van de bezoekersaantallen maakt Douma zich geen zorgen. “De afgelopen weken had ik er hier maximaal 22 gasten binnen, dus dat is binnen de marge van 30. Het enige dat jammer is dat er een aantal groepjes van 5 mensen zijn. Dat mag vanaf morgen niet meer.”

Over drie weken worden de maatregelen door het kabinet geëvalueerd. “Ik hoop dat deze maatregelen een wake up-call zijn, dat het land wakker schrikt, maar ik acht de kans klein dat we over drie weken te maken gaan krijgen met versoepelingen.