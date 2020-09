“Strengere coronamaatregelen hadden alleen voor Stad moeten gelden”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De strengere coronamaatregelen die zondagavond om 18.00 uur van kracht worden hadden alleen voor de stad Groningen moeten gelden. Dat zegt de JOVD zaterdagavond.

Premier Mark Rutte (VVD) maakte vrijdagmiddag bekend dat acht veiligheidsregio’s, waaronder Groningen, het predicaat ‘zorgelijk’ krijgen. Burgemeester Koen Schuiling (VVD), en tevens voorzitter van Veiligheidsregio, maakte in een aansluitende persconferentie bekend dat vanaf zondagavond de horeca de deuren om middernacht moet sluiten en dat bijeenkomsten waar meer dan vijftig personen samen komen in principe verboden zijn.

“Nauwelijks besmettingen in Hoogezand en Winschoten”

De JOVD zegt de maatregelen te steunen maar de jonge liberalen vinden wel dat de burgemeester meer rekening had moeten houden met de grote verschillen tussen de stad en de rest van de provincie. “Als we kijken in het dashboard, zien we duidelijk dat bijna alle nieuwe besmettingen plaatsvinden in ‘Stad’ en nauwelijks in plekken als Hoogezand of Winschoten. Het is dan niet per se nodig daar om nu al dezelfde strenge maatregelen in te voeren”, aldus bestuurslid Steven Braham van de partij.

Verantwoordelijkheid

De JOVD erkent dat dan de kans aanwezig is dat Stadjers uitwijken naar uitgaansgelegenheden in de provincie. “Wij gaan ervan uit dat mensen hun verantwoordelijkheid zullen nemen en inwoners van de stad zo min mogelijk door de provincie zullen reizen wanneer de stad als brandhaard wordt gezien”, vertelt voorzitter Tom Boer.

De JOVD roept de burgemeester op om zijn beslissing te heroverwegen.