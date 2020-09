Statenfracties bezorgd over plannen ring west

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Zes statenfracties maken zich zorgen over de plannen voor de ring west. Ze willen dat er een voorverkenning komt dat kan rekenen onder een breed draagvlak onder omwonenden, betrokken gemeenten en andere partijen.

Het gaat om Groninger Belang, PVV, FvD, SP, PvhN en 50 plus. Gedeputeerde Staten wil de ring west deels verdiept aanleggen, zodat de verkeerslichten verdwijnen en de sterk groeiende wijken er omheen een betere ontsluiting krijgen.

Volgens de zes fracties voelen de omwonenden in de aangrenzende wijken zich niet voldoende gekend, en dat geldt ook voor de betrokken gemeenten. De fracties vinden dat een zo breed mogelijk draagvlak voor de plannen wenselijk is, en dat voorkomen moet worden dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Daarom moet er een voorverkenning komen, plus een participatieplan, dat wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.